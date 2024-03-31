Зоран Лукич: МБА показала в матче с нами, что очень хочет в плей-ин

Главный тренер «Пари НН» Зоран Лукич прокомментировал результат встречи Единой лиги ВТБ с МБА (70:77).

«Поздравляю МБА с победой, сегодня команда показала, что очень хочет в плей-ин. В первой половине лидировали, но во второй уже постоянно были в роли догоняющих. Чего не хватило для победы? Не могу сказать, по самоотдаче вопросов у меня нет, но играть сегодня было сложно. Будем искать причины», — приводит слова Лукича пресс-служба Единой лиги ВТБ.

Московский коллектив одержал шестую победу подряд. Серия состоит из матчей с «Минском» (73:60), «Уралмашем» (79:77), «Руной» (89:77), «Астаной» (76:54), «Автодором» (74:71) и теперь с «Пари».

МБА находится на четвёртом месте в группе «Б» с 51 очком. Эта позиция позволяет поучаствовать в матчах плей-ин, через которые есть возможность попасть в плей-офф. Ближайший преследователь москвичей в таблице «Руна» отстаёт от подопечных Виталия Карасёва на два очка и имеет матч в запасе.