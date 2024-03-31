Тренер МБА Карасёв прокомментировал победу в матче с «Пари НН»

Главный тренер МБА Василий Карасёв дал комментарий по поводу победы в матче Единой лиги ВТБ с «Пари Нижний Новгород» (77:70).

«Тяжёлая игра, и в физическом, и в эмоциональном плане. В первой половине мы абсолютно не играли, не делали того, что должны были, приходилось подгонять команду. После перерыва с первой атаки показали совсем другой баскетбол, где-то раскрепостились, моментами демонстрировали очень качественную быструю игру, хорошо защищались. В концовке пару раз ошиблись на сменах, да и опыт Андрея Воронцевича говорит сам за себя, он смог в этих моментах забить свои броски, но преимущество мы сохранили», — приводит слова Карасёва пресс-служба Единой лиги.

МБА находится на четвёртом месте в группе «Б» с 51 очком. Эта позиция позволяет поучаствовать в матчах плей-ин, через которые есть возможность попасть в плей-офф. Ближайший преследователь москвичей в таблице «Руна» отстаёт от подопечных Виталия Карасёва на два очка и имеет матч в запасе.