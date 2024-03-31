Богичевич объяснил решение выпустить молодых игроков в конце матча с «Астаной»

Главный тренер «Автодора» Миленко Богичевич высказался по поводу победы в матче Единой лиги ВТБ с «Астаной» (92:83).

«Хотелось бы поблагодарить всех болельщиков, которые пришли сегодня на игру, это очень важно, особенно после трёх поражений.

Это была непростая встреча, потому что позади несколько поражений и нам пришлось играть против зонной защиты впервые в сезоне. Мы правильно на это среагировали, доволен этим. Нужно продолжать в том же духе, и фокусироваться на следующих соперниках.

Был уверен в молодых игроках, которые вышли в концовке. Они заслужили доверие своей упорной работой на тренировках. Да, они ещё молодые, им нужно улучшать понимание баскетбола. Но мне нравится, как они ведут себя, как они поддерживают более опытных игроков, даже когда не играют. Они учатся быть частью команды и будут получать свои шансы больше и больше», — приводит слова Богичевича пресс-служба Единой лиги.