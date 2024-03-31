Вембаньяма оштрафован на $ 25 тыс. за то, что выбросил мяч на трибуны

Французский центровой «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма оштрафован на $ 25 тыс. за то, что он выкинул игровой мяч в толпу после матча c «Нью-Йорк Никс» (130:126).

Стоит отметить, что в этой игре француз набрал 40 очков и сделал 20 подборов. Он стал вторым новичком за последние 40 лет, кому удавалось набрать такие цифры, после легендарного баскетболиста Шакила О'Нила.

Помимо очков и подборов, первый пик драфта-2023 отметился семью результативными передачами. В нынешнем сезоне он в среднем набирает 21 очко, делает 10,5 подбора и 3,4 блок-шота.

Перформанс Виктора помог техасскому коллективу переиграть «Нью-Йорк» в овертайме со счётом 130:126. «Сан-Антонио» занимает последнюю строчку в Западной конференции, а «Нью-Йорк» располагается на четвёртом месте на Востоке.