40 очков Леброна Джеймса помогли «Лейкерс» обыграть «Бруклин»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Бруклин Нетс» принимал «Лос-Анджелес Лейкерс». Встреча прошла в Нью-Йорке на стадионе «Барклайс-центр» и завершилась победой гостей со счётом 116:104.

Самым результативным в составе победителей стал Леброн Джеймс, который записал в свой актив 40 очков. Энтони Дэвис оформил дабл-дабл из 24 очков и 14 подборов.

Лучшую результативность в составе «Бруклина» показал Кэмерон Томас, на счету которого 30 очков.

Таким образом, «Лейкерс» одержали шестую победу за последние семь матчей. «Бруклин», в свою очередь, прервал победную серию из трёх матчей.

В следующем матче «Бруклин» встретится с «Индианой Пэйсерс», а «Лейкерс» проведут матч с «Торонто Рэпторс».