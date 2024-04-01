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40 очков Леброна Джеймса помогли «Лейкерс» обыграть «Бруклин»

40 очков Леброна Джеймса помогли «Лейкерс» обыграть «Бруклин»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Бруклин Нетс» принимал «Лос-Анджелес Лейкерс». Встреча прошла в Нью-Йорке на стадионе «Барклайс-центр» и завершилась победой гостей со счётом 116:104.

НБА - регулярный чемпионат
01 апреля 2024, понедельник. 01:00 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
104 : 116
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Бруклин Нетс: Томас - 30, Уотфорд - 15, Шрёдер - 14, Бриджес - 13, Клэкстон - 10, Джонсон - 5, Финни-Смит - 5, Шарп - 4, Клауни - 3, Смит - 2, Уилсон - 2, Уокер - 1
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 40, Дэвис - 24, Хатимура - 20, Расселл - 18, Ривз - 12, Винсент - 2, Реддиш, Кристи, Принс, Каслтон, Льюис, Динвидди

Самым результативным в составе победителей стал Леброн Джеймс, который записал в свой актив 40 очков. Энтони Дэвис оформил дабл-дабл из 24 очков и 14 подборов.

Лучшую результативность в составе «Бруклина» показал Кэмерон Томас, на счету которого 30 очков.

Таким образом, «Лейкерс» одержали шестую победу за последние семь матчей. «Бруклин», в свою очередь, прервал победную серию из трёх матчей.

В следующем матче «Бруклин» встретится с «Индианой Пэйсерс», а «Лейкерс» проведут матч с «Торонто Рэпторс».

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