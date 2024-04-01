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Леброн Джеймс превзошёл Майкла Джордана, установив новый рекорд НБА

Леброн Джеймс превзошёл Майкла Джордана, установив новый рекорд НБА
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Лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс установил новый рекорд Национальной баскетбольной ассоциации. Лидер «озёрников» провёл в общей сложности 672 игры в рамках регулярных чемпионатов и плей-офф, в которых набирал 30+ очков. Ранее первым по этому показателю был легендарный Майкл Джордан (671). Топ-3 замыкает прославленный игрок Уилт Чемберлен (557).

Джеймс вышел на первое место после матча регулярного чемпионата с «Бруклин Нетс». «Лейкерс» победили со счётом 116:104. Леброн в этой встрече набрал 40 очков. Кроме того, на его счету семь подборов и пять результативных передач.

В следующем туре «Лос-Анджелес» на выезде сыграет с «Торонто Рэпторс». Матч пройдёт 3 апреля и начнётся в 2:00 мск.

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