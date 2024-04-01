Главный тренер «Локомотива» Секулич выделил одного игрока ЦСКА перед матчем команд в ЕЛ

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Александр Секулич высказался о предстоящем матче с ЦСКА. Игра пройдёт сегодня, 1 апреля, в Москве. Начало встречи запланировано на 19:30 мск. Железнодорожники сейчас занимают четвёртое место в турнирной таблице. Красно-синие располагаются на второй строчке.

«ЦСКА проиграл два матча подряд? Для нас этот матч тоже будет очень важным. Мы хотим победить. Все игры с ЦСКА в этом сезоне у нас складывались очень интересно. Чего-то такого я жду и в понедельник. Увидим. Сильные стороны соперника? Их новый игрок, Оливье Хэнлан, в недавних матчах выглядел очень здорово. У ЦСКА в целом очень хороший подбор легионеров, которых качественно дополняют опытные русские игроки. Вспомним хотя бы, как Курбанов недавно забил нам два решающих трёхочковых. Так что у них хороший состав с большой глубиной», — приводит слова Секулича пресс-служба «Локомотива-Кубань».

Единая лига ВТБ . Группа А Единая лига ВТБ . Группа А 01 апреля 2024, понедельник. 19:30 МСК ЦСКА Москва Не начался Локомотив-Кубань Краснодар Кто победит в основное время? П1 X П2

Ранее мнением о предстоящем матче поделился главный тренер ЦСКА Эмил Райкович.