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«Зенит» проведёт акцию, которая будет зависеть от количества трёхочковых в игре с УНИКСом

«Зенит» проведёт акцию, которая будет зависеть от количества трёхочковых в игре с УНИКСом
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Баскетбольный «Зенит» анонсировал акцию в преддверии матча команды с казанским УНИКСом в рамках второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Как информирует пресс-служба петербургского клуба, она будет проведена в рамках экологического проекта Tree Point с целью повышения внимания к экологической обстановке в городе.

«На традиционном субботнике мы посадим ровно столько деревьев, сколько дальних бросков забьют наши игроки», — говорится в сообщении «Зенита».

Фото: https://t.me/zenitbc

Субботник состоится 13 апреля в скверах Владимира Кондрашина и Александра Белова, расположенных по адресу: ул. Петроградская, д. 9 (метро Крестовский остров).

Матч «Зенита» и УНИКСа состоится 5 апреля. Начало игры запланировано на 19:30 мск.

Единая лига ВТБ . Группа А
05 апреля 2024, пятница. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
УНИКС
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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