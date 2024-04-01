«Зенит» проведёт акцию, которая будет зависеть от количества трёхочковых в игре с УНИКСом

Баскетбольный «Зенит» анонсировал акцию в преддверии матча команды с казанским УНИКСом в рамках второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Как информирует пресс-служба петербургского клуба, она будет проведена в рамках экологического проекта Tree Point с целью повышения внимания к экологической обстановке в городе.

«На традиционном субботнике мы посадим ровно столько деревьев, сколько дальних бросков забьют наши игроки», — говорится в сообщении «Зенита».

Фото: https://t.me/zenitbc

Субботник состоится 13 апреля в скверах Владимира Кондрашина и Александра Белова, расположенных по адресу: ул. Петроградская, д. 9 (метро Крестовский остров).

Матч «Зенита» и УНИКСа состоится 5 апреля. Начало игры запланировано на 19:30 мск.