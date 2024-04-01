«Если никаких мер не будет, значит, разберусь сам». Руди Гобер оставил послание Карузо

Центровой команды «Миннесота Тимбервулвз» Руди Гобер оставил угрожающее послание игроку «Чикаго Буллз» Алексу Карузо, который ранее во время игры нанёс ему удар в колено.

«Пару лет назад у меня была аналогичная ситуация. Я пропустил месяц тренировок, потому что мне повредили колено. Надеюсь, руководство примет это во внимание. Если никаких мер не будет, человека не привлекут к ответственности, значит, я разберусь в этой ситуации самостоятельно», — приводит слова Гобера портал Eurohoops.

Напомним, сегодня, 1 апреля, «Миннесота Тимбервулвз» провела матч с «Чикаго Буллз» в рамках регулярного чемпионат Национальной Баскетбольной Ассоциации (НБА). Встреча завершилась победой «Буллз» со счётом 109:101.