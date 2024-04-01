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«Если никаких мер не будет, значит, разберусь сам». Руди Гобер оставил послание Карузо

«Если никаких мер не будет, значит, разберусь сам». Руди Гобер оставил послание Карузо
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Центровой команды «Миннесота Тимбервулвз» Руди Гобер оставил угрожающее послание игроку «Чикаго Буллз» Алексу Карузо, который ранее во время игры нанёс ему удар в колено.

«Пару лет назад у меня была аналогичная ситуация. Я пропустил месяц тренировок, потому что мне повредили колено. Надеюсь, руководство примет это во внимание. Если никаких мер не будет, человека не привлекут к ответственности, значит, я разберусь в этой ситуации самостоятельно», — приводит слова Гобера портал Eurohoops.

Напомним, сегодня, 1 апреля, «Миннесота Тимбервулвз» провела матч с «Чикаго Буллз» в рамках регулярного чемпионат Национальной Баскетбольной Ассоциации (НБА). Встреча завершилась победой «Буллз» со счётом 109:101.

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