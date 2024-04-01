Стали известны две команды, которые выходят в плей-офф НБА

Сегодня 1 апреля в Нью-Йорке состоялась игра в рамках регулярного чемпионата Национальной Баскетбольной Ассоциации (НБА) между гостями «Оклахома-Сити Тандер» и хозяевами «Нью-Йорк Никс». По итогам встречи «Оклахома» одержала волевую победу со счётом 113:112 и обеспечила себе выход в плей-офф НБА.
Помимо «Оклахомы», в плей-офф НБА также выходят действующие чемпионы лиги «Денвер Наггетс», которые смогли одолеть «Кливленд Кавальерс» со счётом 130:101 в ночь на 31 марта.
На данный момент, кроме «Оклахомы» и «Наггетс», в плей-офф также вышла команда «Бостон Селтикс».
Напомним, что плей-офф НБА начнётся 20 апреля. В нём примут участие первые шесть клубов из каждой конференции. Коллективы, которые по итогам регулярного чемпионата займут 7-10-е места, сыграют в турнире плей-ин.
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