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Стали известны две команды, которые выходят в плей-офф НБА

Стали известны две команды, которые выходят в плей-офф НБА
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Сегодня 1 апреля в Нью-Йорке состоялась игра в рамках регулярного чемпионата Национальной Баскетбольной Ассоциации (НБА) между гостями «Оклахома-Сити Тандер» и хозяевами «Нью-Йорк Никс». По итогам встречи «Оклахома» одержала волевую победу со счётом 113:112 и обеспечила себе выход в плей-офф НБА.

НБА - регулярный чемпионат
01 апреля 2024, понедельник. 02:00 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Окончен
112 : 113
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Нью-Йорк Никс: Брансон - 30, Макбрайд - 19, Хартенштайн - 17, Дивинченцо - 15, Харт - 13, Ачиува - 8, Бёркс - 5, Богданович - 5, Милтон, Джеффрис, Дьяките, Симс
Оклахома-Сити Тандер: Уильямс - 33, Гилджес-Александер - 19, Гидди - 16, Уильямс - 8, Уильямс - 7, Джо - 6, Уоллес - 6, Холмгрен - 5, Хэйворд - 5, Дорт - 4, Уиггинс - 4, Бийомбо, Мускала

Помимо «Оклахомы», в плей-офф НБА также выходят действующие чемпионы лиги «Денвер Наггетс», которые смогли одолеть «Кливленд Кавальерс» со счётом 130:101 в ночь на 31 марта.

НБА - регулярный чемпионат
31 марта 2024, воскресенье. 22:30 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
130 : 101
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Денвер Наггетс: Йокич - 26, Колдуэлл-Поуп - 22, Портер - 19, Джексон - 19, Браун - 10, Уотсон - 9, Гордон - 8, Холидэй - 7, Пикетт - 5, Тайсон - 3, Гиллеспи - 2, Строутер, Джордан, Хафф
Кливленд Кавальерс: Мобли - 23, Аллен - 19, ЛеВерт - 15, Митчелл - 13, Страс - 9, Моррис - 7, Гарлэнд - 5, Ньянг - 4, Меррилл - 3, Джонс - 3, Томпсон

На данный момент, кроме «Оклахомы» и «Наггетс», в плей-офф также вышла команда «Бостон Селтикс».

Календарь НБА
Турнирная таблица НБА

Напомним, что плей-офф НБА начнётся 20 апреля. В нём примут участие первые шесть клубов из каждой конференции. Коллективы, которые по итогам регулярного чемпионата займут 7-10-е места, сыграют в турнире плей-ин.

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