Шеперд назвал Лукича лучшим тренером в своей карьере

Американский защитник «Пари НН» Кейси Шеперд поделился мнением о главном тренере нижегородской команды Зоране Лукиче.

«Без сомнений, он лучший тренер, с которым мне пришлось работать. Он строгий, очень требовательный. Под его руководством непросто играть, но если вы доверяете ему и стараетесь прислушиваться к его советам, то он сделает вас лучше как игрока и как личность. У него тяжёлые тренировки. Это его способ, его стратегия. Вам нужно усердно тренироваться, чтобы вы могли преуспели в игре. Если этого не будет, то в игре, когда будет трудно, вы не будете знать, как справиться с этой ситуацией», — сказал Шеперд в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Зотеевым.

Читайте интервью Кейси Шеперда на «Чемпионате» 2 апреля.