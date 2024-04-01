«Самара» прервала серию побед «Руны»

В Москве на стадионе «Динамо» завершился очередной матч Единой лиги ВТБ, в котором на площадке встретились «Самара» и «Руна». Игра закончилась победой «Самары» со счётом 81:67 (17:24, 18:22, 17:20 и 15:15).

Самым результативным игроком «Руны» стал американский форвард Джувэн Морган. В ходе он набрал 18 очков, сделал семь подборов, а также одну результативную передачу и один перехват. На площадке Морган провёл 28 минут и 5 секунд. Наиболее результативным игроком «Самары» стал центровой американец Джеймс Томпсон. Ему удалось набрать 15 очков, сделать десять подборов и один перехват. Джеймс отыграл 25 и 27 секунд.

В следующий раз в рамках Единой лиги «Самара» проведёт матч с МБА 4 апреля в 18:00 по московскому времени. «Руна», в свою очередь, встретится с «Астаной» также 4 апреля в 18:00 по московскому времени.