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Руна — Самара. Прямая трансляция
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«Самара» прервала серию побед «Руны»

«Самара» прервала серию побед «Руны»
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В Москве на стадионе «Динамо» завершился очередной матч Единой лиги ВТБ, в котором на площадке встретились «Самара» и «Руна». Игра закончилась победой «Самары» со счётом 81:67 (17:24, 18:22, 17:20 и 15:15).

Единая лига ВТБ . Группа Б
01 апреля 2024, понедельник. 20:00 МСК
Руна
Москва
Окончен
67 : 81
Самара
Самара
Руна: Морган - 18, Иванович - 15, Тайус - 11, Янг - 6, Хилл - 6, Сопин - 5, Комиссаров - 2, Походяев - 2, Попов - 2, Митькин, Жмако, Самойленко
Самара: Томпсон - 15, Хоукинс - 13, Гудумак - 11, Загорац - 11, Далтон - 10, Роберсон - 9, Ребич - 5, М. Кулагин - 5, Умрихин - 2, Зверев, Викторов, Амосов

Самым результативным игроком «Руны» стал американский форвард Джувэн Морган. В ходе он набрал 18 очков, сделал семь подборов, а также одну результативную передачу и один перехват. На площадке Морган провёл 28 минут и 5 секунд. Наиболее результативным игроком «Самары» стал центровой американец Джеймс Томпсон. Ему удалось набрать 15 очков, сделать десять подборов и один перехват. Джеймс отыграл 25 и 27 секунд.

В следующий раз в рамках Единой лиги «Самара» проведёт матч с МБА 4 апреля в 18:00 по московскому времени. «Руна», в свою очередь, встретится с «Астаной» также 4 апреля в 18:00 по московскому времени.

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