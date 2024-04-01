Sportando: Хавьер Паскуаль может покинуть «Зенит» и перейти в Евролигу

Главный тренер петербургского клуба «Зенит» Хавьер Паскуаль может перейти в турецкую команду «Анадолу Эфес». Об этом сообщает итальянское издание Sportando.

Согласно данным источника, «Анадолу Эфес» в устной форме договорился с Хавьером Паскуалем. Ожидается, что многолетний контракт будет подписан летом.

Напомним, что на данный момент «Анадолу Эфес» занимает 10 позицию в турнирной таблице регулярного чемпионата Евролиги и находится на грани попадания в плей-ин. В последней встрече «Эфес» одержали победу над испанским клубом «Баскония» со счётом 97:76. «Анадолу Эфес» на сегодня идут на серии из трёх побед.

Хавьер Паскуаль находится на посту главного тренера «Зенита» с 2020 года. В сезоне 2022/2023 был признан лучшим тренером сезона Евролиги.