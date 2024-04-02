Име Удока высоко оценил игру Кайри Ирвинга

Главный тренер техасского клуба «Хьюстон Рокетс» Име Удока высказался об уровне игры популярного игрока Национальной Баскетбольной Ассоциации (НБА) и защитника «Даллас Маверикс» Кайри Ирвинга.

«Кайри лучший игрок тогда, когда дело доходит до игры один на один. Он лучший из всех, кого я когда-либо видел, тренировал или был рядом», — приводит слова Име портал NBACentral.

В текущем сезоне НБА Кайри Ирвинг принял участие в 52 играх. В среднем за игру он набирает 25,3 очка, проводит 5,3 результативной передачи и делает 5 подборов. Кайри Ирвинг перешёл в «Даллас Маверикс» в 2022 году в середине сезона в рамках обмена с командой «Бруклин Нетс».

В последний раз Кайри выходил на площадку против «Рокетс» 1 апреля. По итогу игры он стал вторым самым результативным игроком команды, уступив первую позицию Луке Дончичу. Встреча завершилась победой «Маверикс» со счётом 125:101.