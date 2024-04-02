В ночь с 1 на 2 апреля мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата было запланировано шесть матчей. «Чемпионат» предлагает вам ознакомиться с итоговыми результатами всех завершившихся встреч.

Все результаты игрового дня НБА 2 апреля

«Орландо Мэджик» – «Портленд Трэйл Блэйзерс» — 104:103.

«Индиана Пэйсерс» – «Бруклин Нетс» — 133:111.

«Шарлотт Хорнетс» – «Бостон Селтикс» — 104:118.

«Детройт Пистонс» – «Мемфис Гриззлиз» — 108:110.

«Нью-Орлеан Пеликанс» – «Финикс Санз» — 111:124.

«Чикаго Буллз» – «Атланта Хоукс» — 101:113.

Самым результативным баскетболистом игрового дня стал Девин Букер («Финикс»), набравший 52 очка при трёх подборах и девяти передачах.