Все результаты игрового дня НБА 2 апреля
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В ночь с 1 на 2 апреля мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата было запланировано шесть матчей. «Чемпионат» предлагает вам ознакомиться с итоговыми результатами всех завершившихся встреч.
Все результаты игрового дня НБА 2 апреля
- «Орландо Мэджик» – «Портленд Трэйл Блэйзерс» — 104:103.
- «Индиана Пэйсерс» – «Бруклин Нетс» — 133:111.
- «Шарлотт Хорнетс» – «Бостон Селтикс» — 104:118.
- «Детройт Пистонс» – «Мемфис Гриззлиз» — 108:110.
- «Нью-Орлеан Пеликанс» – «Финикс Санз» — 111:124.
- «Чикаго Буллз» – «Атланта Хоукс» — 101:113.
Самым результативным баскетболистом игрового дня стал Девин Букер («Финикс»), набравший 52 очка при трёх подборах и девяти передачах.
НБА - регулярный чемпионат
02 апреля 2024, вторник. 02:00 МСК
Орландо Мэджик
Орландо
Окончен
104 : 103
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Орландо Мэджик: Вагнер - 20, Картер - 17, Саггс - 15, Банкеро - 15, Харрис - 14, Энтони - 9, Вагнер - 8, Айзек - 6, Блэк, Океке, Инглс, Харрис, Фульц, Скофилд, Битадзе
Портленд Трэйл Блэйзерс: Бэнтон - 26, Эйтон - 20, Уокер - 18, Хендерсон - 13, Рупер - 11, Мюррэй - 7, Браун - 4, Хагенс - 2, Рит - 2, Тибулл, Шарп, Баджи
НБА - регулярный чемпионат
02 апреля 2024, вторник. 02:00 МСК
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Окончен
133 : 111
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Индиана Пэйсерс: Халибёртон - 27, Смит - 17, Сиакам - 15, Топпин - 14, Несмит - 11, Макконнелл - 10, Тёрнер - 9, Джексон - 8, Нембард - 7, Макдермотт - 6, Уокер - 4, Шиппард - 3, Уонг - 2, Браун, Джонсон
Бруклин Нетс: Томас - 22, Уотфорд - 21, Бриджес - 19, Уокер - 14, Шрёдер - 7, Клэкстон - 7, Шарп - 6, Уилсон - 6, Финни-Смит - 5, Клауни - 4, Джонсон, Смит
НБА - регулярный чемпионат
02 апреля 2024, вторник. 02:00 МСК
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Окончен
104 : 118
Бостон Селтикс
Бостон
Шарлотт Хорнетс: Бриджес - 26, Уильямс - 23, Миллер - 19, Мицич - 13, Дав. Бертанс - 8, Болден - 4, Манн - 4, Смит - 3, Покушевски - 3, Тор - 1, Макгауэнс, Бэйли
Бостон Селтикс: Тейтум - 25, Хозер - 25, Порзингис - 20, Уайт - 19, Хорфорд - 15, Притчард - 7, Корнет - 4, Холидэй - 2, Бриссетт - 1, Тиллман, Спрингер, Михайлюк
НБА - регулярный чемпионат
02 апреля 2024, вторник. 02:00 МСК
Детройт Пистонс
Детройт
Окончен
108 : 110
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Детройт Пистонс: Каннингем - 36, Айви - 20, Мету - 17, Уайзмен - 10, Эвбуомван - 10, Флинн - 9, Фурнье - 5, Роден - 1, Дюрен, Браун, Умуде, Сассер, Бейхайм
Мемфис Гриззлиз: Джексон - 40, Кеннард - 19, Кларк - 15, Ларэвиа - 12, Джексон - 11, Стивенс - 7, Гудвин - 4, Альдама - 2, Пиппен Мл., Уильямс, Симпсон, Перейра
НБА - регулярный чемпионат
02 апреля 2024, вторник. 03:00 МСК
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Окончен
111 : 124
Финикс Санз
Финикс
Нью-Орлеан Пеликанс: Уильямсон - 30, Мёрфи - 21, Макколлум - 15, Валанчюнас - 11, Джонс - 9, Дэниэлс - 9, Нэнс - 9, Маршалл - 4, Хоукинс - 3, Лидделл, Райан, Зеллер, Робинсон-Эрл
Финикс Санз: Букер - 52, Дюрант - 20, Нуркич - 19, Бил - 13, Аллен - 11, Ойбанкс - 4, Гордон - 3, О'Нил - 2, Окоги, Томас, Бол, Родди, Литтл, Азубуике, Янг
НБА - регулярный чемпионат
02 апреля 2024, вторник. 03:00 МСК
Чикаго Буллз
Чикаго
Окончен
101 : 113
Атланта Хоукс
Атланта
Чикаго Буллз: Дерозан - 31, Уайт - 22, Досунму - 15, Драммонд - 13, Карузо - 8, Вучевич - 5, Тэйлор - 4, Картер - 3, Крэйг, Битим, Саного, Терри, Фанк, Дрелл
Атланта Хоукс: Богданович - 20, Крейчи - 18, Мюррей - 17, Капела - 15, Джонсон - 11, Фернанду - 10, Мэтьюз - 9, Хантер - 8, Бафкин - 3, Мэттьюз - 2, Форрест, Ланди
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