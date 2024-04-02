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Богдан Богданович повздорил с главным тренером «Атланты» во время матча с «Чикаго»

Богдан Богданович повздорил с главным тренером «Атланты» во время матча с «Чикаго»
Аудио-версия:
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Сербский защитник «Атланты Хоукс» Богдан Богданович повздорил с главным тренером команды Куином Снайдером во время матча регулярного чемпионата НБА с «Чикаго Буллз». Инцидент случился, кода Богданович находился на скамейке запасных. В какой-то момент он бросил бутылку на пол и начал что-то эмоционально выговаривать Снайдеру. Чтобы нормализовать ситуацию, в дело пришлось вмешаться другим игрокам «Атланты».

При этом довольно быстро конфликт был исчерпан: Богдан и Куин пожали друг другу руки и обнялись.

Видеозапись можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Напомним, «Атланта» в итоге победила со счётом 113:101. Богданович набрал 20 очков, сделал четыре подбора и отдал шесть передач.

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