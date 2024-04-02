Главный тренер «Локомотива» Секулич — об игре с ЦСКА: то, что произошло, недопустимо

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Александр Секулич высказался о матче второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с ЦСКА. Встреча проходила 1 апреля в Москве и завершилась в пользу красно-синих со счётом 86:73 (16:15, 19:28, 32:16, 19:14). Отметим, что после первой половины игры «Локо» был впереди со счётом 43:35.

«Свою оценку игры я хочу начать со второй её половины. К сожалению, мы вышли из раздевалки сытыми, расслабленными и совершенно не готовыми к игре такого накала. Соперник, наоборот, в третьей четверти начал играть очень жёстко и плотно. А наша реакция на это не соответствовала уровню Единой лиги ВТБ. В итоге мы поплатились за это, потерпев поражение.

Единственная причина случившегося, которая приходит мне на ум, это наша расслабленность. В первой половине всё было более-менее под нашим контролем, но то, что произошло потом, недопустимо. Особенно против ЦСКА в Москве», — приводит слова Секулича пресс-служба «Локомотива-Кубань».