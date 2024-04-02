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Эмил Райкович: ЦСКА переживает сложный период

Эмил Райкович: ЦСКА переживает сложный период
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Главный тренер ЦСКА Эмил Райкович прокомментировал победу, одержанную командой в матче второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с клубом «Локомотив-Кубань». Встреча проходила 1 апреля в Москве и завершилась со счётом 86:73 (16:15, 19:28, 32:16, 19:14).

«Хочу поздравить игроков. Мы переживаем сложный период, который начался с травмы Каспера Уэйра и продолжился несколькими поражениями. В какой-то момент показалось, что команда потеряла ритм и уверенность в себе. Но сильные люди проявляют себя тогда, когда сложнее всего. Первая половина получилась непростой, и в раздевалке мы говорили о том, что надо просто играть в баскетбол и не задумываться о чём-то ещё. Это помогло. Хочу отдельно поблагодарить наших болельщиков, которые поддерживали нас, несмотря на поражения, и сегодня по-настоящему помогли команде победить», — приводит слова Райковича пресс-служба Единой лиги.

Самым результативным в составе армейцев оказался разыгрывающий Мело Тримбл, на счету которого 22 очка, пять подборов, а также две результативные передачи.

Единая лига ВТБ . Группа А
01 апреля 2024, понедельник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
86 : 73
Локомотив-Кубань
Краснодар
ЦСКА: Тримбл - 22, Хэнлан - 16, Ухов - 10, Астапкович - 9, Жан-Шарль - 9, М'Бай - 8, Джекири - 6, Антонов - 3, Курбанов - 3, Руженцев, Карданахишвили, Клюев
Локомотив-Кубань: Акун-Пёрселл - 17, Мартюк - 12, Ндур - 10, Бэрфорд - 8, Уайт - 7, Миллер - 7, Елатонцев - 5, Емченко - 4, Щербенев - 3, Темиров, Узинский, Ведищев
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