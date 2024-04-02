Эмил Райкович: ЦСКА переживает сложный период

Главный тренер ЦСКА Эмил Райкович прокомментировал победу, одержанную командой в матче второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с клубом «Локомотив-Кубань». Встреча проходила 1 апреля в Москве и завершилась со счётом 86:73 (16:15, 19:28, 32:16, 19:14).

«Хочу поздравить игроков. Мы переживаем сложный период, который начался с травмы Каспера Уэйра и продолжился несколькими поражениями. В какой-то момент показалось, что команда потеряла ритм и уверенность в себе. Но сильные люди проявляют себя тогда, когда сложнее всего. Первая половина получилась непростой, и в раздевалке мы говорили о том, что надо просто играть в баскетбол и не задумываться о чём-то ещё. Это помогло. Хочу отдельно поблагодарить наших болельщиков, которые поддерживали нас, несмотря на поражения, и сегодня по-настоящему помогли команде победить», — приводит слова Райковича пресс-служба Единой лиги.

Самым результативным в составе армейцев оказался разыгрывающий Мело Тримбл, на счету которого 22 очка, пять подборов, а также две результативные передачи.