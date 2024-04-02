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Экс-игрок НФЛ объяснил, почему Леброн пока не будет завершать карьеру

Экс-игрок НФЛ объяснил, почему Леброн пока не будет завершать карьеру
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Бывший игрок НФЛ Кейшон Джонсон поделился мыслями по поводу возможного завершения карьеры лидером «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброном Джеймсом. Ранее лёгкий форвард говорил, что времени у него осталось не много. По мнению Джонсона, стремление превзойти легенду лиги Майкла Джордана будет стимулировать Леброна выступать и дальше.

«Этот парень гонится за Майклом Джорданом. Он хочет быть первым», — сказал Джонсон в эфире шоу UNDISPUTED.

Ранее сообщалось, что Джеймс превзошёл Джордана и установил новый рекорд Национальной баскетбольной ассоциации. Лидер «озёрников» провёл в общей сложности 672 игры в рамках регулярных чемпионатов и плей-офф НБА, в которых набирал 30+ очков.

Леброн Джеймс и Скотти Пиппен тепло пообщались между собой:

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