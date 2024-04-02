Эмил Райкович из ЦСКА одержал 100-ю победу в качестве тренера в Единой лиге

Главный тренер ЦСКА Эмил Райкович одержал 100-ю победу в Единой лиге ВТБ. Это произошло вчера, 1 апреля, благодаря успеху армейцев в матче второго этапа регулярного чемпионата с «Локомотивом-Кубань» 86:73 (16:15, 19:28, 32:16, 19:14).

Ранее Райкович в Единой лиге тренировал саратовский «Автодор» и «Астану».

Отметим, что Эмил стал шестым тренером в истории лиги, который добирался до такой отметки. Ранее это делали Римас Куртинайтис, Димитрис Итудис, Евгений Пашутин, Василий Карасёв и Зоран Лукич.

Северомакедонский специалист присоединился к армейцам в 2022 году.

В настоящий момент ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице Единой лиги в группе А, имея в активе 25 побед при девяти поражениях.