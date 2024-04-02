ЦСКА набрал обороты перед плей-офф, но есть одна проблема, которую нужно срочно решить

1 апреля в Москве встречались имеющие прекрасное представление друг о друге соперники — ЦСКА и «Локомотив-Кубань». «Мы знаем про них всё, они тоже знают про нас всё; так что исход матча решит то, кто будет смелее идти в борьбу и лучше работать в защите», — скажет перед игрой ассистент главного тренера железнодорожников Александра Секулича Юрица Жужа и окажется прав. Обе команды не форсировали события, понимая, на что способна каждая из них. Первая 10-минутка получилась крайне упорной, а защита обоих коллективов доминировала над атакой.

Вторая четверть долгое время проходила в том же ключе, но шикарный рывок, менее чем за две минуты совершённый гостями, превратил их преимущество 31:29 в комфортные 40:29. Однако унывать болельщикам армейцев было бы в корне неверно, как и успокаиваться игрокам «Локо»… делать это было никак нельзя. Баскетболисты «Зенита», упустившие «+21» в прошлой встрече с красно-синими, подтвердили бы это и тем, и другим. 32:16 в пользу ЦСКА по итогам четверти превратились в 67:59. Четвёртую четверть разогнавшиеся армейцы отдавать не планировали и записали себе в актив и её — 19:14 и итоговые 86:73.

В регулярном чемпионате армейцам осталось сыграть всего два раза. 7 апреля ЦСКА встретится с «Енисеем», а 13-го отправится на матч с УНИКСом в Казань, после которого будет поставлена точка в борьбе команд за первое место. К плей-офф московский клуб подойдёт со всё более вписывающимся в игру снайпером Оливье Хэнланом и лидером Каспером Уэйром, который, как ожидается, наконец восстановится после травмы стопы. Кажется, подопечные Райковича наконец набирают приличный ход. Улыбнётся армейцам фортуна в оставшихся двух матчах или нет, зависеть будет в том числе и от них. Самое время избавиться от давних проблем — дальше может быть поздно. В матче с «Локо» проявилась одна из них.

ЦСКА периодически проваливается при вводе мяча из аута. Едва ли это закономерность — скажут многие болельщики и, возможно, будут правы. Но несколько раз данная проблема армейцев всё же преследовала. Наиболее ярко этот момент проявился в домашней встрече 10 декабря, которую красно-синие проводили с «Зенитом». Сперва французский форвард Амат М'Бай не успел за отведённые пять секунд расстаться с мячом, и он перешёл к соперникам. В это время на табло было 82:79 в пользу красно-синих, а до конца четвёртой четверти оставалось 16,2 секунды.

Фото: Кадр трансляции

Хозяева площадки имели все шансы заработать штрафные броски и увеличить преимущество, но вместо этого подарили владение подопечным Хавьера Паскуаля, чем те и воспользовались, сравняв счёт. Более того, красно-синие могли и вовсе проиграть. За семь секунд до сирены армейцы вводили мяч на чужой половине паркета, имея прекрасную возможность поставить точку, но опять не справились с простой задачей. Расстаться с мячом не успел Мело Тримбл.

Фото: Кадр трансляции

Благо для красно-синих, что в тот раз питерцы их не наказали, а в овертайме ЦСКА соперника просто разнёс — 22:7 и итоговые 104:89. Недавно та же самая проблема у московской команды проявилась вновь. И опять в матче с «Зенитом». Подопечные Райковича и Паскуаля встречались 28 марта в Москве. Армейцы показали характер и вернулись в игру с «-21». За 19,8 секунды до конца четвёртой четверти они и вовсе были впереди. При счёте 91:90 красно-синие вводили мяч из-за лицевой и на сей раз, хоть и справились с задачей, тут же допустили ошибку. Тримбл получил мяч, Трент Фрейзер его обокрал, Винс Хантер был безжалостен, подарив «Зениту» победу — 92:91.

Фото: Кадр трансляции

Как известно, бог любит троицу, и, похоже, ЦСКА — тоже. В первоапрельской игре с «Локомотивом» армейцы наступили на те же грабли и опять ошиблись при вводе мяча. За 34,9 секунды до конца третьей четверти лёгкий форвард «Локо» Девон Акун-Пёрселл перехватил мяч, направлявшийся Оливье Хэнлану, и сам же красно-синих наказал, реализовав бросок из-под кольца.

Фото: Кадр трансляции

Психология ли, проблемы ли с тем, чтобы освободиться из-под плотной опеки и открыться у принимающего мяч, а может, отсутствие плана Б в случае невозможности реализации плана А. Так или иначе, но проблему нужно решать. В конце концов, не такая она и сложная. Сложности же могут возникнуть, если её не решить. Матчи с «Зенитом» и «Локомотивом-Кубань» это подтвердили.

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