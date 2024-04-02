Защитники «Зенита» и УНИКСа Жбанов и Зайцев получили звания мастеров спорта России

Капитану УНИКСа Вячеславу Зайцеву и бывшему защитнику казанской команды Георгию Жбанову, который сейчас выступает за «Зенит», присвоены спортивные звания «Мастер спорта России». Об этом информирует пресс-служба УНИКСа.

Сообщается, что соответствующий приказ подписал министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин. Звание игроки получили за высокие спортивные достижения, в том числе за завоевание в составе УНИКСа золотых медалей чемпионата России и Единой лиги ВТБ в сезоне-2022/2023.

В нынешнем сезоне Единой лиги Зайцев в среднем за матч набирает 3,6 очка, совершает 1,4 подбора и отдаёт одну результативную передачу. Жбанов демонстрирует следующие статистические показатели: 3,6 очка, 2,6 подбора и 0,9 передачи.