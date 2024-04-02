«Я благодарен, что он взял с собой плащ Супермена». Дарвин Хэм — об игре Леброна Джеймса
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Главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Дарвин Хэм выразил восхищение игрой лёгкого форварда своей команды Леброна Джеймса в выездном матче с «Бруклин Нетс».
«Я говорил с ним перед его последним отрезком… Я чрезвычайно благодарен, что он взял с собой на выезд плащ (Супермена. — Прим. «Чемпионата»)… Нам понадобились все девять из этих трёх», — сказал Дарвин Хэм на послематчевой пресс-конференции.
В состоявшемся сегодня, 2 апреля, матче «Лос-Анджелес Лейкерс» на выезде обыграл «Бруклин Нетс» со счётом 116:104. Леброн Джеймс набрал в матче 40 очков, сделал семь подборов и пять передач.
На данный момент «Лос-Анджелес Лейкерс» занимает девятое место в Западной конференции. Команда выиграла шесть из семи последних встреч.
НБА - регулярный чемпионат
01 апреля 2024, понедельник. 01:00 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
104 : 116
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Бруклин Нетс: Томас - 30, Уотфорд - 15, Шрёдер - 14, Бриджес - 13, Клэкстон - 10, Джонсон - 5, Финни-Смит - 5, Шарп - 4, Клауни - 3, Смит - 2, Уилсон - 2, Уокер - 1
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 40, Дэвис - 24, Хатимура - 20, Расселл - 18, Ривз - 12, Винсент - 2, Реддиш, Кристи, Хэйс, Принс, Каслтон, Льюис, Динвидди
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