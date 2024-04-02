«Я благодарен, что он взял с собой плащ Супермена». Дарвин Хэм — об игре Леброна Джеймса

Главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Дарвин Хэм выразил восхищение игрой лёгкого форварда своей команды Леброна Джеймса в выездном матче с «Бруклин Нетс».

«Я говорил с ним перед его последним отрезком… Я чрезвычайно благодарен, что он взял с собой на выезд плащ (Супермена. — Прим. «Чемпионата»)… Нам понадобились все девять из этих трёх», — сказал Дарвин Хэм на послематчевой пресс-конференции.

В состоявшемся сегодня, 2 апреля, матче «Лос-Анджелес Лейкерс» на выезде обыграл «Бруклин Нетс» со счётом 116:104. Леброн Джеймс набрал в матче 40 очков, сделал семь подборов и пять передач.

На данный момент «Лос-Анджелес Лейкерс» занимает девятое место в Западной конференции. Команда выиграла шесть из семи последних встреч.