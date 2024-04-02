Чемпион НБА Дэнни Грин предположил, когда Леброн завершит карьеру

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и игрок клуба «Филадельфия Сиксерс» Дэнни Грин считает, что лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс закончит карьеру в следующем году. В среднем за игру Джеймс набирает 25,4 очка, делает 7,3 подбора, а также 8,1 передачи.

«Мне кажется, что Леброн сыграет ещё один год. Руководство клуба предложит Джеймсу контракт, но он всё равно завершит карьеру до истечения его срока действия. Лично моё мнение будет таково, что в лиге Леброн будет ещё один год.

Он попробует поиграть с Бронни. Но послушайте, Джеймс 22 года выступает на самом высоком уровне, и его запас прочности быстро заканчивается. Итак, мне кажется, что он продлит контракт ещё на один год, чтобы поиграть с Бронни.

Знаю, что мы смотрим на него как на сверхчеловека, но он всё ещё человек. У него есть какая-то фора во времени благодаря тем финансам, которые он инвестирует в собственное тело, чтобы поддерживать организм.

Но мы видели, как время беспощадно догоняло игроков. Это случилось с Коби, мы видели, как это случилось с Дирком, мы видели, как это случилось с Винсом», — приводит слова Грина портал Fadeaway World.