Тараканов: если есть шанс выступить на Олимпиаде, спортсмены должны его использовать

Олимпийский чемпион 1988 года в составе сборной СССР Сергей Тараканов настаивает, что вопрос участия или неучастия в Олимпиаде каждый спортсмен должен решать лично.

«Моё мнение: каждый должен решать свою судьбу сам, всё индивидуально, я никого осуждать не могу. Мы как спортсмены пережили большое разочарование, когда в 1984 году не поехали на Олимпийские игры в Лос-Анджелес из-за решения властей. Это была трагедия.

Мне повезло ещё, что я 1988-й застал, Игры в Сеуле, но мы и в 1984-м могли выиграть, команда была очень хорошая. Тот же Стас Ерёмин, мой партнёр, не дотянул до 1988 года. Это был для него тяжёлый момент. Поэтому как я могу сейчас кого-то осуждать?

Если у людей есть шанс выступить на Олимпиаде, они должны его использовать. Для многих Олимпийские игры – главный турнир, мечта, они дают большие возможности», — сказал Тараканов в интервью порталу «РБ Спорт».

Напомним, что Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.