Евролига назвала самых эффективных игроков 32-го тура

Евролига на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter) назвала самых эффективных игроков 32-го тура.
1. Форвард «Фенербахче» Найджел Хэйс-Дэвис +39
2. Тяжёлый форвард «Анадолу Эфес» Эрджан Османи +29
3. Разыгрывающий «Анадолу Эфес» Юстус Холлац +28
4. Разыгрывающий «Анадолу Эфес» Шейн Ларкин +28
5. Лёгкий форвард «Реал» Мадрид Марио Хезонья +24
Статистика основана на результатах команд (набранные/пропущенные очки), когда эти игроки находились на площадке.
Отметим, что самым ценным игроком (MVP) 32-го тура Евролиги был признан Найджел Хэйс-Дэвис. В игре с берлинской «Альбой» американский игрок побил рекорд Евролиги по результативности в одной игре, набрав 50 очков. При этом его коэффициент эффективности (PIR) составил 46 очков. Найджел Хэйс-Дэвис стал первым и пока единственным игроком, когда-либо набравшим 50 очков в матче Евролиги. Его индекс эффективности в 32-м туре – 46 PIR — рекорд для «Фенербахче» и самый высокий показатель в Евролиге с 2020 года.
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