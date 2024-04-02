Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Евролига назвала самых эффективных игроков 32-го тура

Евролига назвала самых эффективных игроков 32-го тура
Аудио-версия:
Комментарии

Евролига на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter) назвала самых эффективных игроков 32-го тура.

1. Форвард «Фенербахче» Найджел Хэйс-Дэвис +39
2. Тяжёлый форвард «Анадолу Эфес» Эрджан Османи +29
3. Разыгрывающий «Анадолу Эфес» Юстус Холлац +28
4. Разыгрывающий «Анадолу Эфес» Шейн Ларкин +28
5. Лёгкий форвард «Реал» Мадрид Марио Хезонья +24

Статистика основана на результатах команд (набранные/пропущенные очки), когда эти игроки находились на площадке.

Отметим, что самым ценным игроком (MVP) 32-го тура Евролиги был признан Найджел Хэйс-Дэвис. В игре с берлинской «Альбой» американский игрок побил рекорд Евролиги по результативности в одной игре, набрав 50 очков. При этом его коэффициент эффективности (PIR) составил 46 очков. Найджел Хэйс-Дэвис стал первым и пока единственным игроком, когда-либо набравшим 50 очков в матче Евролиги. Его индекс эффективности в 32-м туре – 46 PIR — рекорд для «Фенербахче» и самый высокий показатель в Евролиге с 2020 года.

Материалы по теме
Набравший 50 очков за матч Найджел Хэйс-Дэвис признан MVP 32-го тура Евролиги

Смотри баскетбольную Евролигу эксклюзивно в Okko.

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android