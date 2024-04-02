В этом сезоне Единой лиги дебютировало рекордное число российских игроков

Этот сезон-2023/2024 Единой лиги ВТБ — рекордный с точки зрения дебютов российских игроков. В нём дебютировало максимальное число россиян в истории турнира. Об этом сообщает телеграм-канал о баскетболе «Перехват».

Полный список из 28 российских игроков, которые в этом сезоне провели свои первые баскетбольные матчи на высшем уровне:

Игорь Новиков;

Руслан Абдулбасиров;

Кирилл Писклов;

Дмитрий Чебуркин;

Андрей Сопин;

Кирилл Михеев;

Дмитрий Халдеев;

Кирилл Савин;

Павел Захаров;

Кирилл Темиров;

Павел Ганькевич

Сергей Зоткин;

Никита Малофеев;

Денис Наумов;

Павел Морозов;

Паша Исмаилов;

Сергей Щетинин;

Павел Земский;

Матвей Попов;

Ефим Воронцов;

Иван Зайцев;

Тимофей Рудовский;

Иван Егоров;

Лев Свинин;

Ярослав Печенджиян;

Егор Ванин;

Иван Самойленко;

Борис Митькин.

Сезон-2023/2024 обошёл кампанию 2014/2015 годов, когда «Красные Крылья» обанкротились по ходу сезона и возили на выезд свою вторую команду.

Эта статистика ведётся от сезона-2013/2014 — когда впервые чемпион России стал определяться по итогам выступлений в Единой лиге. Таким образом, в расчёт не берутся игроки, которые к тому моменту уже играли в чемпионате России.