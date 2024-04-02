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В этом сезоне Единой лиги дебютировало рекордное число российских игроков

В этом сезоне Единой лиги дебютировало рекордное число российских игроков
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Этот сезон-2023/2024 Единой лиги ВТБ — рекордный с точки зрения дебютов российских игроков. В нём дебютировало максимальное число россиян в истории турнира. Об этом сообщает телеграм-канал о баскетболе «Перехват».

Полный список из 28 российских игроков, которые в этом сезоне провели свои первые баскетбольные матчи на высшем уровне:

Игорь Новиков;
Руслан Абдулбасиров;
Кирилл Писклов;
Дмитрий Чебуркин;
Андрей Сопин;
Кирилл Михеев;
Дмитрий Халдеев;
Кирилл Савин;
Павел Захаров;
Кирилл Темиров;
Павел Ганькевич
Сергей Зоткин;
Никита Малофеев;
Денис Наумов;
Павел Морозов;
Паша Исмаилов;
Сергей Щетинин;
Павел Земский;
Матвей Попов;
Ефим Воронцов;
Иван Зайцев;
Тимофей Рудовский;
Иван Егоров;
Лев Свинин;
Ярослав Печенджиян;
Егор Ванин;
Иван Самойленко;
Борис Митькин.

Сезон-2023/2024 обошёл кампанию 2014/2015 годов, когда «Красные Крылья» обанкротились по ходу сезона и возили на выезд свою вторую команду.

Эта статистика ведётся от сезона-2013/2014 — когда впервые чемпион России стал определяться по итогам выступлений в Единой лиге. Таким образом, в расчёт не берутся игроки, которые к тому моменту уже играли в чемпионате России.

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