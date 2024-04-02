Александар Везенков сделал прогноз на «Финал четырёх» Евролиги

28-летний форвард «Сакраменто Кингз» и действующий MVP Евролиги Александар Везенков продолжает следить за событиями в Евролиге и сделал прогноз на состав участников «Финала четырёх» Евролиги 2024 года.

Как сообщает издание Basketnews, болгарин считает, что в «Финале четырёх», который состоится в Германии, сойдутся «Реал» Мадрид, «Фенербахче Беко» Стамбул, «Панатинаикос Актор» Афины и его бывшая команда «Олимпиакос» Пирей.

В этом сезоне Александар Везенков набирает в среднем 5,6 очка и делает 2,4 подбора в 36 играх НБА. Прежде чем переехать в Северную Америку, он провёл три сезона (2015–2018) в составе испанской «Барселоны» и ещё пять – в «Олимпиакосе». Он участвовал в «Финале четырёх» Евролиги 2022 и 2023 годов в составе греческой команды, заняв четвёртое и второе места соответственно.