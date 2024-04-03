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Сегодня, 3 апреля, в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели девять матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами состоявшихся игр.

Все результаты игрового дня НБА 3 апреля

«Торонто Рэпторс» — «Лос-Анджелес Лейкерс» — 111:128.

«Вашингтон Уизардс» — «Милуоки Бакс» — 117:113.

«Майами Хит» — «Нью-Йорк Никс» — 109:99.

«Филадельфия Сиксерс» — «Оклахома-Сити Тандер» — 109:105.

«Миннесота Тимбервулвз» — «Хьюстон Рокетс» — 113:106.

«Денвер Наггетс» — «Сан-Антонио Спёрс» — 110:105.

«Юта Джаз» — «Кливленд Кавальерс» — 113:129.

«Сакраменто Кингз» — «Лос-Анджелес Клипперс» — 109:95.

«Голден Стэйт Уорриорз» — «Даллас Маверикс» — 104:100.

Среди ярких индивидуальных перформансов стоит отметить игру центрового «Денвера» Николу Йокича. На его счету 42 очка, 16 подборов и 10 результативных передач. Также стоит упомянуть центрового «Сан-Антонио» Янниса Адетокунбо. Он набрал 35 очков, совершил 15 подборов и отдал 10 передач.