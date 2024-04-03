Все результаты игрового дня НБА 3 апреля
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Сегодня, 3 апреля, в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели девять матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами состоявшихся игр.
Все результаты игрового дня НБА 3 апреля
- «Торонто Рэпторс» — «Лос-Анджелес Лейкерс» — 111:128.
- «Вашингтон Уизардс» — «Милуоки Бакс» — 117:113.
- «Майами Хит» — «Нью-Йорк Никс» — 109:99.
- «Филадельфия Сиксерс» — «Оклахома-Сити Тандер» — 109:105.
- «Миннесота Тимбервулвз» — «Хьюстон Рокетс» — 113:106.
- «Денвер Наггетс» — «Сан-Антонио Спёрс» — 110:105.
- «Юта Джаз» — «Кливленд Кавальерс» — 113:129.
- «Сакраменто Кингз» — «Лос-Анджелес Клипперс» — 109:95.
- «Голден Стэйт Уорриорз» — «Даллас Маверикс» — 104:100.
Среди ярких индивидуальных перформансов стоит отметить игру центрового «Денвера» Николу Йокича. На его счету 42 очка, 16 подборов и 10 результативных передач. Также стоит упомянуть центрового «Сан-Антонио» Янниса Адетокунбо. Он набрал 35 очков, совершил 15 подборов и отдал 10 передач.
НБА - регулярный чемпионат
03 апреля 2024, среда. 02:00 МСК
Торонто Рэпторс
Торонто
Окончен
111 : 128
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Торонто Рэпторс: Барретт - 28, Куикли - 20, Дик - 14, Олиник - 14, Нвора - 6, Темпл - 6, Гуйе - 6, Фриман - 5, Симмонс - 5, Браун - 5, Макдэниелс - 2, Трент-мл.
Лос-Анджелес Лейкерс: Расселл - 25, Джеймс - 23, Дэвис - 21, Хатимура - 14, Кристи - 12, Динвидди - 9, Принс - 8, Хэйс - 7, Ривз - 7, Льюис - 2, Вандербилт, Каслтон
НБА - регулярный чемпионат
03 апреля 2024, среда. 02:00 МСК
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Окончен
117 : 113
Милуоки Бакс
Милуоки
Вашингтон Уизардс: Кисперт - 27, Авдия - 23, Батлер - 17, Пул - 16, Вукчевич - 14, Гилл - 12, Багли III - 4, Оморуи - 3, Дэвис - 1, Джонс, Холмс, Кузма
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 35, Миддлтон - 24, Коннотон - 15, Портис - 12, Лопес - 6, Грин - 6, Бисли - 5, Краудер - 5, Галлинари - 3, Беверли - 2, Боучэмп, Ливингстон, Вашингтон Мл., Адетокунбо, Джексон
НБА - регулярный чемпионат
03 апреля 2024, среда. 02:30 МСК
Майами Хит
Майами
Окончен
109 : 99
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Майами Хит: Розир - 34, Батлер - 17, Адебайо - 15, Хайсмит - 14, Лав - 8, Мартин - 7, Робинсон - 6, Йович - 5, Жакез-мл. - 3, Райт, Кэйн, Суидер, Робинсон, Брайант, Миллз
Нью-Йорк Никс: Дивинченцо - 31, Макбрайд - 24, Брансон - 20, Богданович - 16, Хартенштайн - 4, Харт - 2, Ачиува - 2, Топпин, Браун, Милтон, Бёркс, Джеффрис, Робинсон, Дьяките, Симс
НБА - регулярный чемпионат
03 апреля 2024, среда. 02:30 МСК
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Окончен
109 : 105
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Филадельфия Сиксерс: Убре - 25, Эмбиид - 24, Харрис - 18, Рид - 12, Пэйн - 10, Хилд - 7, Батюм - 7, Лоури - 4, Мартин - 2, Макси, Уилсон, Ковингтон
Оклахома-Сити Тандер: Холмгрен - 22, Дорт - 15, Уиггинс - 15, Джо - 14, Гидди - 10, Уильямс - 8, Хэйворд - 7, Уильямс - 6, Уоллес - 6, Уотерс III - 2, Бийомбо, Мускала
НБА - регулярный чемпионат
03 апреля 2024, среда. 03:00 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
113 : 106
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Миннесота Тимбервулвз: Рид - 25, Эдвардс - 21, Конли - 14, Андерсон - 13, Гобер - 12, Маклафлин - 11, Макдэниелс - 8, Александер-Уолкер - 7, Моррис - 2, Мур, Майнотт, Уоррен, Миллер, Гарза
Хьюстон Рокетс: Грин - 26, Ванвлит - 22, Смит II - 18, Уитмор - 14, Томпсон - 9, Грин - 8, Брукс - 5, Ландейл - 4, Холидей, Тэйт, Уильямс, Баллок, Марьянович
НБА - регулярный чемпионат
03 апреля 2024, среда. 04:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
110 : 105
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Денвер Наггетс: Йокич - 42, Гордон - 23, Портер - 15, Джексон - 9, Уотсон - 7, Браун - 5, Холидэй - 5, Колдуэлл-Поуп - 4, Строутер, Тайсон, Джордан, Гиллеспи, Пикетт, Хафф
Сан-Антонио Спёрс: Брэнэм - 24, Вембаньяма - 23, Коллинс - 13, Шампани - 11, Осман - 10, Джонс - 10, Мамукелашвили - 10, Грэм - 2, Уэсли - 2, Буей, Сиссоко, Дюк, Грэй
НБА - регулярный чемпионат
03 апреля 2024, среда. 04:00 МСК
Юта Джаз
Ньютаун
Окончен
113 : 129
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Юта Джаз: Сенсабо - 22, Секстон - 19, Хендрикс - 18, Хортон-Такер - 12, Саманич - 12, Юртсевен - 11, Джордж - 9, Кесслер - 6, Данн - 2, Льюис - 2, Кларксон, Коллинс
Кливленд Кавальерс: ЛеВерт - 26, Мобли - 21, Аллен - 21, Меррилл - 18, Страс - 15, Гарлэнд - 8, Ньянг - 8, Моррис - 8, Джонс - 4, Томпсон, Окоро
НБА - регулярный чемпионат
03 апреля 2024, среда. 05:00 МСК
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Окончен
109 : 95
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Сакраменто Кингз: Сабонис - 22, Фокс - 20, Мюррэй - 19, Лайлз - 15, Митчелл - 14, Барнс - 6, Лень - 4, Эллис - 3, Дуарте - 2, Везенков - 2, Джонс - 2, Макги, Джонс, Эдвардс, Слоусон
Лос-Анджелес Клипперс: Уэстбрук - 20, Джордж - 18, Пауэлл - 17, Зубац - 10, Бостон - 9, Мэнн - 7, Харден - 6, Коффи - 3, Тайс - 3, Хиланд - 2, Такер, Браун, Мун, Пламли
НБА - регулярный чемпионат
03 апреля 2024, среда. 05:00 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
104 : 100
Даллас Маверикс
Даллас
Голден Стэйт Уорриорз: Уиггинс - 23, Пол - 14, Томпсон - 14, Карри - 13, Муди - 12, Грин - 11, Пэйтон II - 8, Подзиемски - 5, Джексон-Дэвис - 4, Луни, Робинсон, Киньонес
Даллас Маверикс: Дончич - 30, Ирвинг - 27, Вашингтон - 20, Гэффорд - 10, Хардуэй-младший - 7, Экзам - 3, Харди - 3, Пауэлл, Лоусон, Проспер, Клебер , Джонс, Моррис
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