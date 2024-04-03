Инсайдер после разговора с агентом Леброна раскрыл, когда Джеймс завершит карьеру

Лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс будет продолжать выступать ещё один-два года, после чего завершит карьеру. Об этом рассказал авторитетный инсайдер Шэмс Чарания.

«Большинство людей, с которыми я общаюсь о Леброне Джеймсе, считают, что он будет выступать ещё один-два года. Судя по его комментариям, он находится в конце пути. Игрокам такого уровня, как Леброн Джеймс, трудно смириться с решением завершить карьеру.

Сегодня я разговаривал с Ричем Полом (агент Леброна. – Прим. «Чемпионата») о будущем Леброна Джеймса, а также о том, насколько он откровенен, когда говорит о завершении карьеры и что находится в конце пути. Рич Пол сказал мне следующее: «Это как посадка самолёта. Он не может просто взять и сразу приземлиться. За минут 45 появляется предупреждение. Это что-то вроде объявления», — сказал Чарания в эфире Pat McAfee Show.