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Леброн Джеймс высказался о будущем своего сына Бронни в баскетболе

Леброн Джеймс высказался о будущем своего сына Бронни в баскетболе
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Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс прокомментировал недавние новости по поводу его старшего сына Бронни. Ранее сообщалось, что тот может выставить свою кандидатуру на трансферный портал NCAA. Сейчас Бронни выступает за Университет Южной Калифорнии.

«Бронни будет должен принять непростое решение. Мы как семья поддержим его в любом случае», — сказал Леброн во время общения со СМИ.

Напомним, в конце июля прошлого года Бронни пережил остановку сердца во время тренировки. Молодого игрока доставили в медицинский центр, где он наблюдался в течение нескольких дней. Впоследствии стало известно, что он полностью поправился и приступил к тренировкам.

В 25 матчах за Университет Южной Калифорнии Джеймс-младший набирал 4,8 очка, делал 2,8 подбора и 2,1 передачи в среднем за игру.

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