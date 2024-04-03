Названы планы Бронни Джеймса по дальнейшей карьере в баскетболе

Бронни Джеймс, старший сын лёгкого форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса, принял решение выйти на трансферный портал NCAA. Об этом рассказал журналист Дик Вайс.

«Защитник первокурсник Университета Южной Калифорнии Бронни Джеймс выйдет на трансферный портал. Хорошее решение. Нужно отстраниться от голливудской шумихи. Желаю удачи сыну Леброна», — написал Вайс, однако позже удалил сообщение.

Чуть позже Дик разместил следующий пост: «Не могу подтвердить историю с Бронни Джеймсом, ребята. Всё ещё думаю, что это идея, время которой пришло. Если это произойдёт, смысл в этом будет».

В 25 матчах за Университет Южной Калифорнии Джеймс-младший набирал 4,8 очка, делал 2,8 подбора и 2,1 передачи в среднем за игру.