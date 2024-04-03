Леброн оценил роль Споэльстры в завоевании двух чемпионств НБА вместе с «Майами»

Лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс высказался о главном тренере «Майами Хит» Эрике Споэльстре, под руководством которого он выступал в бытность игроком команды из Флориды.

«Эрик Споэльстра был причиной, по которой мы стали лучшей командой после моего первого года в клубе. После того как мы проиграли «Далласу» [в финале НБА 2011 года], он отправился в Орегон и научился у Чипа Келли (тренера команды по американскому футболу «Орегон Дакс». – Прим. «Чемпионата») игре в атаке с растягиванием защиты, а также попытался понять, как применить это в баскетболе. Я не знаю, что за разговоры были у них с Чипом, но, когда он вернулся к нам, я понимал, что для того, чтобы мы раскрыли весь потенциал, мне нужно быть в 10 раз лучше, чем в июне прошлого года. Но Крису Бошу для этого пришлось перейти на пятую позицию», — сказал Джеймс в подкасте Mind the Game.

Леброн выиграл титул с «Майами» в 2012 и 2013 годах.