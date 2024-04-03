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Клэй Томпсон стал шестым в списке баскетболистов с наибольшим количеством трёхочковых

Защитник «Голден Стэйт Уорриорз» Клэй Томпсон оформил два трёхочковых в матче с «Даллас Маверикс». Таким образом, баскетболист обошёл Кайла Корвера и занял шестое место в списке игроков с наибольшим количеством дальних попаданий за карьеру.

Список баскетболистов с наибольшим количеством трёхочковых за всю историю

1. Стефен Карри — 3719.

2. Рэй Аллен — 2973.

3. Джеймс Харден — 2931.

4. Дэмьен Лиллард — 2597.

5. Реджи Миллер — 2560.

6. Клэй Томпсон — 2451.

7. Кайл Корвер — 2450.

Калифорнийский коллектив смог одержать победу в матче с «Далласом» со счётом 104:100. Томпсон отметился 14 очками и тремя подборами. Таким образом, «Уорриорз» сохраняют 10-ю строчку в Западной конференции, которая позволяет выйти в плей-ин.