Клэй Томпсон стал шестым в списке баскетболистов с наибольшим количеством трёхочковых

Защитник «Голден Стэйт Уорриорз» Клэй Томпсон оформил два трёхочковых в матче с «Даллас Маверикс». Таким образом, баскетболист обошёл Кайла Корвера и занял шестое место в списке игроков с наибольшим количеством дальних попаданий за карьеру.
Список баскетболистов с наибольшим количеством трёхочковых за всю историю
1. Стефен Карри — 3719.
2. Рэй Аллен — 2973.
3. Джеймс Харден — 2931.
4. Дэмьен Лиллард — 2597.
5. Реджи Миллер — 2560.
6. Клэй Томпсон — 2451.
7. Кайл Корвер — 2450.
Калифорнийский коллектив смог одержать победу в матче с «Далласом» со счётом 104:100. Томпсон отметился 14 очками и тремя подборами. Таким образом, «Уорриорз» сохраняют 10-ю строчку в Западной конференции, которая позволяет выйти в плей-ин.