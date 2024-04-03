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Клэй Томпсон стал шестым в списке баскетболистов с наибольшим количеством трёхочковых

Клэй Томпсон стал шестым в списке баскетболистов с наибольшим количеством трёхочковых
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Защитник «Голден Стэйт Уорриорз» Клэй Томпсон оформил два трёхочковых в матче с «Даллас Маверикс». Таким образом, баскетболист обошёл Кайла Корвера и занял шестое место в списке игроков с наибольшим количеством дальних попаданий за карьеру.

Список баскетболистов с наибольшим количеством трёхочковых за всю историю

1. Стефен Карри — 3719.
2. Рэй Аллен — 2973.
3. Джеймс Харден — 2931.
4. Дэмьен Лиллард — 2597.
5. Реджи Миллер — 2560.
6. Клэй Томпсон — 2451.
7. Кайл Корвер — 2450.

Калифорнийский коллектив смог одержать победу в матче с «Далласом» со счётом 104:100. Томпсон отметился 14 очками и тремя подборами. Таким образом, «Уорриорз» сохраняют 10-ю строчку в Западной конференции, которая позволяет выйти в плей-ин.

НБА - регулярный чемпионат
03 апреля 2024, среда. 05:00 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
104 : 100
Даллас Маверикс
Даллас
Голден Стэйт Уорриорз: Уиггинс - 23, Пол - 14, Томпсон - 14, Карри - 13, Муди - 12, Грин - 11, Пэйтон II - 8, Подзиемски - 5, Джексон-Дэвис - 4, Луни, Робинсон, Киньонес
Даллас Маверикс: Дончич - 30, Ирвинг - 27, Вашингтон - 20, Гэффорд - 10, Хардуэй-младший - 7, Экзам - 3, Харди - 3, Пауэлл, Лоусон, Проспер, Клебер , Джонс, Моррис
НБА. Турнирная таблица
НБА. Календарь
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