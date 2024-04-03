Тренер «Барнаула» курьёзно упал на паркет во время плей-офф матча Суперлиги

Главный тренер «Барнаула» Александр Герасимов отметился курьёзным инцидентом в матче с владивостокским «Динамо». Во время матча специалист эмоционально жестикулировал игрокам, а затем неожиданно упал на паркет.

Случай произошёл во вчерашнем матче в рамках плей-офф Суперлиги. В четвертьфинальной серии со счётом 2-0 ведёт дальневосточная команда. Следующие две встречи пройдут на домашней арене «Барнаула»

44-летний специалист уже более 20 лет работает тренером. Он провёл много лет, будучи главным тренером СДЮШОР ЦСКА (2006-2014). Затем он провёл несколько лет в системе «Химок», а с 2020 года вернулся в стан армейцев, начав тренировать юниоров. В прошлом году Александр получил работу в «Барнауле».