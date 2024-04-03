Стив Клиффорд покинет пост главного тренера «Шарлотт» в конце сезона

Главный тренер «Шарлотт Хорнетс» Стив Клиффорд покинет свой пост по окончании нынешнего сезона, сообщает инсайдер Эдриан Войнаровски в социальной сети X (ранее — Twitter). Как сообщает источник, Клиффорд получит должность в руководстве команды.

Клиффорд тренирует команду с 2022 года — это второй заход специалиста во франшизу. Ранее он работал с 2013 по 2018 год, где смог дважды вывести «Шарлотт» в плей-офф.

Стив был главным тренером «Орландо Мэджик» с 2018 по 2021 год и также обеспечивал постсезон, но дальше первого раунда пройти у Клиффорда не получалось за всю карьеру.

До работы главным тренером 62-летний специалист был ассистентом в ряде команд НБА, таких как «Лос-Анджелес Лейкерс», «Орландо Мэджик», «Хьюстон Рокетс» и «Нью-Йорк Никс».

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