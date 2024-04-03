Виталий Фридзон пропустит матч с «Минском» по причине болезненного состояния

Защитник «Автодора» Виталий Фридзон не сможет принять участие в матче с «Минском», который состоится сегодня, 3 апреля. Фридзон испытывает проблемы из-за повышенной температуры, сообщает телеграм-канал «Автодора».

Заслуженный мастер спорта России присоединился к саратовской команде в нынешнем году. Виталий успел принять участие в 14 матчах команды, где в среднем набирает 4,2 очка, 2,3 подбора и 1,9 ассиста.

«Автодор» располагается на третьей строчке группы «Б» второго этапа Единой лиги. Эта позиция позволяет поучаствовать в плей-ин матчах, где будут разыграны две путёвки в плей-офф.

Фридзон является шестикратным победителем Единой лиги, а также сумел выиграть Евролигу в сезоне-2015/2016 в составе ЦСКА.