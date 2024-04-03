Чарания: Винс Картер и Чонси Биллапс станут членами Зала славы в 2024 году

Инсайдер Шэмс Чарания в социальной сети X (ранее Twitter) сообщил, что две легенды НБА Винс Картер и Чонси Биллапс станут членами Зала славы в 2024 году. Официальное объявление состоится во время полуфинала «Мартовского безумия», который пройдёт с 5 по 8 апреля.

Винс Картер является восьмикратным участником Матча всех звёзд и дважды избирался в символические сборные по итогам сезона. Картер провёл рекордные 22 сезона в лиге и занимает 21-е место в списке игроков с наибольшим количеством очков за карьеру. Винс также является обладателем золотой медали Олимпийских игр 2000 года в Сиднее.

Чонси Биллапс — MVP финала 2004 года в составе «Детройт Пистонс». Чонси провёл 17 сезонов в лиге и пять раз участвовал в Матчах всех звёзд.

Баскетбольный тренер упал на паркет во время матча: