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«Автодор» уверенно обыграл «Минск» и закрепился в зоне плей-ин

«Автодор» уверенно обыграл «Минск» и закрепился в зоне плей-ин
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В Минске на стадионе «Фалкон Клаб-Арена» завершился очередной матч Единой лиги ВТБ, в котором встретились «Минск» и «Автодор». Игра закончилась победой «Автодора» со счётом 82:62 (15:10, 26:15, 13:15 и 28:2).

Единая лига ВТБ . Группа Б
03 апреля 2024, среда. 18:15 МСК
Минск
Минск
Окончен
62 : 82
Автодор
Саратов
Минск: Шливанчанин - 16, Куратник - 10, Чебашек - 9, Мотовилов - 6, Стубеда - 6, Коско - 4, Аладко - 4, Микульский - 3, Мороз - 2, Дуду - 2
Автодор: Хэммондс - 20, Торнвелл - 15, Ньюмэн - 14, Мавра - 9, Гаррет - 8, Беслач - 5, Пранаускис - 3, Петенев - 3, Халдеев - 3, Наумов - 2, Фёдоров

Самым результативным игроком матча стал игрок саратовского клуба Рэйшон Хэммондс. На его счету 20 очков и семь подборов. Также стоит выделить его партнёров по команде Синдариуса Торнвелла (15 очков, шесть подборов и три перехвата) и Малика Ньюмэна (14 очков и шесть подборов).

Лучшим снайпером в составе «Минска» оказался защитник Йован Шливанчанин. В его активе 16 очков и восемь подборов.

Таким образом, белорусская команда не смогла добыть вторую победу подряд, а «Автодор» сумел, выиграв предыдущую встречу с «Астаной».

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