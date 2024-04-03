«Автодор» уверенно обыграл «Минск» и закрепился в зоне плей-ин

В Минске на стадионе «Фалкон Клаб-Арена» завершился очередной матч Единой лиги ВТБ, в котором встретились «Минск» и «Автодор». Игра закончилась победой «Автодора» со счётом 82:62 (15:10, 26:15, 13:15 и 28:2).

Самым результативным игроком матча стал игрок саратовского клуба Рэйшон Хэммондс. На его счету 20 очков и семь подборов. Также стоит выделить его партнёров по команде Синдариуса Торнвелла (15 очков, шесть подборов и три перехвата) и Малика Ньюмэна (14 очков и шесть подборов).

Лучшим снайпером в составе «Минска» оказался защитник Йован Шливанчанин. В его активе 16 очков и восемь подборов.

Таким образом, белорусская команда не смогла добыть вторую победу подряд, а «Автодор» сумел, выиграв предыдущую встречу с «Астаной».