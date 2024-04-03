«Автодор» уверенно обыграл «Минск» и закрепился в зоне плей-ин
Поделиться
В Минске на стадионе «Фалкон Клаб-Арена» завершился очередной матч Единой лиги ВТБ, в котором встретились «Минск» и «Автодор». Игра закончилась победой «Автодора» со счётом 82:62 (15:10, 26:15, 13:15 и 28:2).
Единая лига ВТБ . Группа Б
03 апреля 2024, среда. 18:15 МСК
Минск
Минск
Окончен
62 : 82
Автодор
Саратов
Минск: Шливанчанин - 16, Куратник - 10, Чебашек - 9, Мотовилов - 6, Стубеда - 6, Коско - 4, Аладко - 4, Микульский - 3, Мороз - 2, Дуду - 2
Автодор: Хэммондс - 20, Торнвелл - 15, Ньюмэн - 14, Мавра - 9, Гаррет - 8, Беслач - 5, Пранаускис - 3, Петенев - 3, Халдеев - 3, Наумов - 2, Фёдоров
Самым результативным игроком матча стал игрок саратовского клуба Рэйшон Хэммондс. На его счету 20 очков и семь подборов. Также стоит выделить его партнёров по команде Синдариуса Торнвелла (15 очков, шесть подборов и три перехвата) и Малика Ньюмэна (14 очков и шесть подборов).
Лучшим снайпером в составе «Минска» оказался защитник Йован Шливанчанин. В его активе 16 очков и восемь подборов.
Таким образом, белорусская команда не смогла добыть вторую победу подряд, а «Автодор» сумел, выиграв предыдущую встречу с «Астаной».
Комментарии
- 3 апреля 2024
-
20:10
-
19:37
-
18:55
-
18:49
-
18:17
-
18:02
-
17:49
-
17:19
-
16:51
-
16:09
-
15:22
-
15:10
-
14:53
-
14:23
-
13:44
-
13:10
-
12:51
-
12:27
-
11:54
-
11:18
-
11:11
-
11:03
-
10:33
-
10:13
-
09:32
-
09:15
-
08:26
-
07:27
-
07:23
-
06:44
-
06:31
-
05:37
-
05:32
-
05:12
-
05:09