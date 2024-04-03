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«Пари НН» лишился шансов на попадание в зону плей-ин

«Пари НН» лишился шансов на попадание в зону плей-ин
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«Пари Нижний Новгород» уступил «Уралмашу» со счётом 64:82 и лишился шансов на выход в зону плей-ин. Таким образом, подопечные Зорана Лукича не смогут повторить успех прошлого сезона, когда команда участвовала в четвертьфинале Единой лиги.

Единая лига ВТБ . Группа Б
03 апреля 2024, среда. 19:30 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
64 : 82
Уралмаш
Екатеринбург
Пари Нижний Новгород: Шеперд - 14, Смит - 11, Ивлев - 10, Чадов - 8, Бабурин - 7, Воронцевич - 6, Беленицкий - 3, Ганькевич - 2, Стребков - 2, Зоткин - 1, Близнюк
Уралмаш: Уиттакер - 23, Нэльсон - 20, Эллис - 16, Нэвелс - 16, Писклов - 5, Даглас - 2, Глазунов, Новиков, Балашов, Михеев, Прощенко
Единая лига. Календарь

Матч состоялся сегодня, 3 апреля. По завершении встречи «Пари НН» расположился на седьмом месте в таблице группы «Б» с 49 очками.

Зона плей-ин ограничивается первыми четырьмя командами группы «Б». На данный момент в это число входят «Уралмаш», «Самара», «Автодор» и МБА. Шансы на попадание в стыковые матчи ещё не потеряли «Астана» и «Руна».

В плей-ин будет разыграно два места в плей-офф. Далее клубы выйдут в четвертьфинал Единой лиги и встретятся с двумя лучшими командами группы «А» по итогам второго этапа.

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