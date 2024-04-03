«Пари НН» лишился шансов на попадание в зону плей-ин

«Пари Нижний Новгород» уступил «Уралмашу» со счётом 64:82 и лишился шансов на выход в зону плей-ин. Таким образом, подопечные Зорана Лукича не смогут повторить успех прошлого сезона, когда команда участвовала в четвертьфинале Единой лиги.

Матч состоялся сегодня, 3 апреля. По завершении встречи «Пари НН» расположился на седьмом месте в таблице группы «Б» с 49 очками.

Зона плей-ин ограничивается первыми четырьмя командами группы «Б». На данный момент в это число входят «Уралмаш», «Самара», «Автодор» и МБА. Шансы на попадание в стыковые матчи ещё не потеряли «Астана» и «Руна».

В плей-ин будет разыграно два места в плей-офф. Далее клубы выйдут в четвертьфинал Единой лиги и встретятся с двумя лучшими командами группы «А» по итогам второго этапа.