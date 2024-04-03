Милутинов, Томпкинс и Петрушев не примут участия в матче «Олимпиакоса» и «Црвены Звезды»

Стало известен статус травмированных игроков перед матчем Евролиги «Олимпиакос» – «Црвена Звезда», который состоится завтра, 4 апреля.

Что касается сербского клуба, то они не успеют дождаться восстановления Трэя Томпкинса, который так и не смог сыграть ни одного матча за «Црвену Звезду».

«Трэй не сыграет завтра, но он находится на заключительных этапах своего восстановления. Ему понадобится ещё несколько дней, максимум одна неделя, чтобы быть готовым к игре», — приводит слова главного тренера «Црвены Звезды» Янниса Сферопулоса EuroHoops.

«Олимпиакос» всё ещё ждёт возвращения Николы Милутинова и Филипа Петрушева.

«Петрушев не готов, мы постараемся его подвести к матчу с «Перистери»; Милутинов тоже не готов, он провёл уже две тренировочные сессии, но он пропустил целых два месяца, так что мы не можем спешить с ним», — приводит слова главного тренера «Олимпиакоса» Георгиоса Барцокаса EuroHoops.

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