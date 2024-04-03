Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Милутинов, Томпкинс и Петрушев не примут участия в матче «Олимпиакоса» и «Црвены Звезды»

Милутинов, Томпкинс и Петрушев не примут участия в матче «Олимпиакоса» и «Црвены Звезды»
Аудио-версия:
Комментарии

Стало известен статус травмированных игроков перед матчем Евролиги «Олимпиакос» – «Црвена Звезда», который состоится завтра, 4 апреля.

Евролига . Регулярный чемпионат. 33-й тур
04 апреля 2024, четверг. 20:00 МСК
Црвена Звезда
Белград, Сербия
Не начался
Олимпиакос
Пирей, Греция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Что касается сербского клуба, то они не успеют дождаться восстановления Трэя Томпкинса, который так и не смог сыграть ни одного матча за «Црвену Звезду».

«Трэй не сыграет завтра, но он находится на заключительных этапах своего восстановления. Ему понадобится ещё несколько дней, максимум одна неделя, чтобы быть готовым к игре», — приводит слова главного тренера «Црвены Звезды» Янниса Сферопулоса EuroHoops.

«Олимпиакос» всё ещё ждёт возвращения Николы Милутинова и Филипа Петрушева.

«Петрушев не готов, мы постараемся его подвести к матчу с «Перистери»; Милутинов тоже не готов, он провёл уже две тренировочные сессии, но он пропустил целых два месяца, так что мы не можем спешить с ним», — приводит слова главного тренера «Олимпиакоса» Георгиоса Барцокаса EuroHoops.

Евролига. Календарь
Евролига. Турнирная таблица
Смотрите Евролигу эксклюзивно в Okko.
Материалы по теме
В финале Еврокубка сойдутся два французских клуба
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android