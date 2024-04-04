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Яннис Адетокунбо повторил достижение Уилта Чемберлена в матче с «Вашингтоном»

Яннис Адетокунбо повторил достижение Уилта Чемберлена в матче с «Вашингтоном»
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Греческий форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо набрал 35 очков (71% точности), 15 подборов и 10 результативных передач в матче с «Вашингтон Уизардс», который состоялся вчера, 3 апреля. Таким образом, Адетокунбо стал вторым игроком в истории НБА, кому удавалось набрать 35 очков, 15 подборов и 10 ассистов с 70% точностью попаданий в нескольких играх.

Единственным игроком, кому ранее удавалось достичь таких цифр в нескольких играх, является легенда НБА Уилт Чемберлен.

Несмотря на перформанс грека, «Милуоки» уступили «Уизардс» со счётом 113:117. Тем не менее «Бакс» продолжают занимать второе место в Восточной конференции.

В нынешнем сезоне тяжёлый форвард в среднем набирает 30,8 очков, 11,6 подборов и 6,5 ассистов.

НБА - регулярный чемпионат
03 апреля 2024, среда. 02:00 МСК
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Окончен
117 : 113
Милуоки Бакс
Милуоки
Вашингтон Уизардс: Кисперт - 27, Авдия - 23, Батлер - 17, Пул - 16, Вукчевич - 14, Гилл - 12, Багли III - 4, Оморуи - 3, Дэвис - 1, Джонс, Холмс, Кузма
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 35, Миддлтон - 24, Коннотон - 15, Портис - 12, Лопес - 6, Грин - 6, Бисли - 5, Краудер - 5, Галлинари - 3, Беверли - 2, Боучэмп, Ливингстон, Вашингтон Мл., Адетокунбо, Джексон
НБА. Календарь
НБА. Турнирная таблица
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