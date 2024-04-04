Яннис Адетокунбо повторил достижение Уилта Чемберлена в матче с «Вашингтоном»

Греческий форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо набрал 35 очков (71% точности), 15 подборов и 10 результативных передач в матче с «Вашингтон Уизардс», который состоялся вчера, 3 апреля. Таким образом, Адетокунбо стал вторым игроком в истории НБА, кому удавалось набрать 35 очков, 15 подборов и 10 ассистов с 70% точностью попаданий в нескольких играх.

Единственным игроком, кому ранее удавалось достичь таких цифр в нескольких играх, является легенда НБА Уилт Чемберлен.

Несмотря на перформанс грека, «Милуоки» уступили «Уизардс» со счётом 113:117. Тем не менее «Бакс» продолжают занимать второе место в Восточной конференции.

В нынешнем сезоне тяжёлый форвард в среднем набирает 30,8 очков, 11,6 подборов и 6,5 ассистов.