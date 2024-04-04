Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Парма — Локомотив-Кубань. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Вашингтон Уизардс – Лос-Анджелес Лейкерс 120:125, как сыграли, победили Лейкерс, результат матча НБА 4 апреля

«Лейкерс» обыграли на выезде «Вашингтон» благодаря дабл-даблу Дэвиса, у Леброна 25 очков
Аудио-версия:
Комментарии

В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-арена» («Веризон-центр») состоялся матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Вашингтон Уизардс» принимал «Лос-Анджелес Лейкерс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 120:125.

НБА - регулярный чемпионат
04 апреля 2024, четверг. 02:00 МСК
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Окончен
120 : 125
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Вашингтон Уизардс: Пул - 29, Кисперт - 17, Кузма - 17, Вукчевич - 15, Шампани - 13, Батлер - 9, Авдия - 7, Гилл - 6, Оморуи - 4, Болдуин Мл. - 3, Дэвис, Бернард
Лос-Анджелес Лейкерс: Дэвис - 35, Джеймс - 25, Хатимура - 19, Расселл - 18, Ривз - 16, Принс - 5, Динвидди - 4, Хэйс - 3, Реддиш, Винсент, Кристи, Каслтон, Льюис

Баскетболисты «Лейкерс» создали хороший задел в первой четверти, выиграв с разницей в 10 очков. Вторую четверть выиграли хозяева, сократив разрыв между командами до семи баллов к большому перерыву. В третьей четверти баскетболисты «Лейкерс» закрепили свой успех и перед финальной 12-минуткой лидировали с разницей в 15 очков. Решающая четверть осталась за «Уизардс», а общий результат — за командой из Калифорнии — «+5».

Самым результативным игроком по очкам в составе «Лейкерс» стал центровой Энтони Дэвис, оформивший дабл-дабл: 35 очков, 18 подборов и одна передача. Американский лёгкий форвард гостей Леброн Джеймс набрал 25 очков, сделал семь подборов и девять передач. На счету японского форварда Руи Хатимуры 19 очков, семь подборов и одна передача.

В составе хозяев лучшим был канадский защитник Джордан Пул, который набрал 29 очков, сделал два подбора и пять передач. Форвард «Вашингтона», Кайл Кузма оформил дабл-дабл: набрал 17 очков, сделал 12 подборов и три передачи.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android