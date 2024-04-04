«Лейкерс» обыграли на выезде «Вашингтон» благодаря дабл-даблу Дэвиса, у Леброна 25 очков

В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-арена» («Веризон-центр») состоялся матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Вашингтон Уизардс» принимал «Лос-Анджелес Лейкерс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 120:125.

Баскетболисты «Лейкерс» создали хороший задел в первой четверти, выиграв с разницей в 10 очков. Вторую четверть выиграли хозяева, сократив разрыв между командами до семи баллов к большому перерыву. В третьей четверти баскетболисты «Лейкерс» закрепили свой успех и перед финальной 12-минуткой лидировали с разницей в 15 очков. Решающая четверть осталась за «Уизардс», а общий результат — за командой из Калифорнии — «+5».

Самым результативным игроком по очкам в составе «Лейкерс» стал центровой Энтони Дэвис, оформивший дабл-дабл: 35 очков, 18 подборов и одна передача. Американский лёгкий форвард гостей Леброн Джеймс набрал 25 очков, сделал семь подборов и девять передач. На счету японского форварда Руи Хатимуры 19 очков, семь подборов и одна передача.

В составе хозяев лучшим был канадский защитник Джордан Пул, который набрал 29 очков, сделал два подбора и пять передач. Форвард «Вашингтона», Кайл Кузма оформил дабл-дабл: набрал 17 очков, сделал 12 подборов и три передачи.