Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Парма — Локомотив-Кубань. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Милуоки – Мемфис Гриззлиз 101:111, как сыграли, кто победил, результат матча регулярного чемпионата НБА 4 апреля

«Милуоки» не смог обыграть «Мемфис», у Джарена Джексона-младшего 35 очков
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 3 апреля, в Милуоки состоялся матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), где встретились местный «Милуоки Бакс» и «Мемфис Гриззлиз». Гости одержали победу со счётом 111:101.

Регулярка НБА. Календарь

Самым результативным игроком матча стал тяжёлый форвард «Мемфиса» Джарен Джексон-младший. На его счету 35 очков, три подбора и четыре результативных передачи. Его партнёр по команде форвард Джи Джи Джексон отметился даблом-даблом: 15 очков, 12 подборов и одна передача.

Самым результативным в составе «Милуоки» стал центровой Брук Лопес. Он набрал 25 очков, совершил 10 подборов и отдал одну передачу. Тяжёлый форвард Яннис Адетокунбо отметился 21 очком, семью подборами и восемью передачами.

После 76 матчей «Гриззлиз» занимает 13-е место в Западной конференции с 26 победами и 50 поражениями. «Милуоки» расположился на второй строчке Восточной конференции с 47 очками и 29 поражениями.

НБА - регулярный чемпионат
04 апреля 2024, четверг. 03:00 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Окончен
101 : 111
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Милуоки Бакс: Лопес - 25, Адетокунбо - 21, Портис - 19, Бисли - 10, Грин - 9, Коннотон - 6, Краудер - 6, Вашингтон Мл. - 3, Галлинари - 2, Боучэмп, Ливингстон, Адетокунбо, Джексон, Роллинз
Мемфис Гриззлиз: Джексон - 35, Джексон - 15, Кларк - 14, Гудвин - 13, Ларэвиа - 9, Стивенс - 9, Джемисон - 7, Пиппен Мл. - 6, Кеннард - 3, Симпсон, Перейра
Регулярка НБА. Турнирная таблица
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android