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72 очка Букера и Дюранта обеспечили «Финиксу» домашнюю победу над «Кливлендом»

72 очка Букера и Дюранта обеспечили «Финиксу» домашнюю победу над «Кливлендом»
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Сегодня, 4 апреля, в Финиксе состоялся матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), где встретились местный «Финикс Санз» и «Кливленд Кавальерс». Хозяева одержали победу со счётом 122:101.

НБА - регулярный чемпионат
04 апреля 2024, четверг. 05:00 МСК
Финикс Санз
Финикс
Окончен
122 : 101
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Финикс Санз: Букер - 40, Дюрант - 32, О'Нил - 17, Бол - 15, Бил - 7, Ойбанкс - 4, Гордон - 3, Нуркич - 2, Ли - 2, Окоги, Томас, Родди, Литтл, Азубуике, Янг
Кливленд Кавальерс: Митчелл - 24, Мобли - 20, Аллен - 20, Гарлэнд - 15, ЛеВерт - 11, Страс - 9, Меррилл - 2, Нэнс, Томпсон, Мобли, Ньянг, Моррис, Джонс

Самым результативным игроком матча стал защитник «Финикс Санз» Девин Букер. На его счету 40 очков, один подбор и восемь результативных передач. Его партнёр по команде тяжёлый форвард Кевин Дюрант отметился 32 очками, шестью подборами и семью передачами.

Самым результативным в составе «Кливленда» стал защитник Донован Митчелл. Он набрал 24 очка, совершил три подбора и отдал две передачи. Тяжёлый форвард Эван Мобли отметился 20 очками, девятью подборами и пятью передачами.

После 76 матчей «Финикс Санз» занимает шестое место в Западной конференции с 45 победами и 31 поражением. «Кливленд» расположился на третьей строчке Восточной конференции с 46 победами в 77 играх.

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