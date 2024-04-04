72 очка Букера и Дюранта обеспечили «Финиксу» домашнюю победу над «Кливлендом»

Сегодня, 4 апреля, в Финиксе состоялся матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), где встретились местный «Финикс Санз» и «Кливленд Кавальерс». Хозяева одержали победу со счётом 122:101.

Самым результативным игроком матча стал защитник «Финикс Санз» Девин Букер. На его счету 40 очков, один подбор и восемь результативных передач. Его партнёр по команде тяжёлый форвард Кевин Дюрант отметился 32 очками, шестью подборами и семью передачами.

Самым результативным в составе «Кливленда» стал защитник Донован Митчелл. Он набрал 24 очка, совершил три подбора и отдал две передачи. Тяжёлый форвард Эван Мобли отметился 20 очками, девятью подборами и пятью передачами.

После 76 матчей «Финикс Санз» занимает шестое место в Западной конференции с 45 победами и 31 поражением. «Кливленд» расположился на третьей строчке Восточной конференции с 46 победами в 77 играх.