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Игрок «Детройта» стал третьим в истории, кому удалось набрать 50 очков со скамейки

Игрок «Детройта» стал третьим в истории, кому удалось набрать 50 очков со скамейки
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Разыгрывающий «Детройт Пистонс» Малачи Флинн набрал 50 очков со скамейки в матче с «Атлантой Хоукс», который состоялся сегодня, 4 апреля. Таким образом, Флинн стал третьим игроком в истории НБА, кому удавалось набрать 50 очков, будучи запасным.

До Флинна таким достижением отмечались Джамал Кроуфорд, набравший 51 очко в 2019 году, и Ник Андерсон, набравший 50 очков в 1993 году.

Несмотря на перформанс Малачи, «Пистонс» уступили «Атланте» со счётом 113:121. Помимо 50 очков, Флинну удалось собрать шесть подборов и отдать пять результативных передач.

Баскетболист оказался в «Детройте» 8 февраля в результате обмена с «Нью-Йорк Никс». Флинн начинал свою карьеру в «Торонто Рэпторс», где провёл четыре неполных сезона.

НБА. Календарь
НБА. Турнирная таблица
НБА - регулярный чемпионат
04 апреля 2024, четверг. 02:30 МСК
Атланта Хоукс
Атланта
Окончен
121 : 113
Детройт Пистонс
Детройт
Атланта Хоукс: Джонсон - 28, Хантер - 26, Мюррей - 24, Капела - 11, Богданович - 10, Бафкин - 9, Мэтьюз - 9, Крейчи - 4, Форрест, Ланди, Фернанду, Мэттьюз
Детройт Пистонс: Флинн - 50, Дюрен - 11, Сассер - 11, Мету - 9, Уайзмен - 9, Эвбуомван - 9, Айви - 8, Браун - 6, Каннингем, Роден, Умуде, Ноуэлл, Бейхайм, Фурнье
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