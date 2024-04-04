Игрок «Детройта» стал третьим в истории, кому удалось набрать 50 очков со скамейки

Разыгрывающий «Детройт Пистонс» Малачи Флинн набрал 50 очков со скамейки в матче с «Атлантой Хоукс», который состоялся сегодня, 4 апреля. Таким образом, Флинн стал третьим игроком в истории НБА, кому удавалось набрать 50 очков, будучи запасным.

До Флинна таким достижением отмечались Джамал Кроуфорд, набравший 51 очко в 2019 году, и Ник Андерсон, набравший 50 очков в 1993 году.

Несмотря на перформанс Малачи, «Пистонс» уступили «Атланте» со счётом 113:121. Помимо 50 очков, Флинну удалось собрать шесть подборов и отдать пять результативных передач.

Баскетболист оказался в «Детройте» 8 февраля в результате обмена с «Нью-Йорк Никс». Флинн начинал свою карьеру в «Торонто Рэпторс», где провёл четыре неполных сезона.