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Тренер УНИКСа Перасович высказался о подписании Воронцевича и Беленицкого

Тренер УНИКСа Перасович высказался о подписании Воронцевича и Беленицкого
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Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович высказал своё мнение о переходе двух игроков «Пари Нижний Новгород» Андрея Воронцевича и Михаила Беленицкого в казанскую команду.

«Очень рад подписанию Андрея Воронцевича и Михаила Беленицкого. Совсем скоро стартует плей-офф, а у УНИКСа проблемы с составом из-за повреждений. Пока мы не знаем точных сроков возвращения травмированных игроков на площадку. В сложившихся условиях клуб добавил в состав качественных баскетболистов. Уверен, Андрей и Михаил смогут быстро адаптироваться в команде и принесут пользу на решающем отрезке сезона», — приводит слова Перасовича официальный сайт УНИКСа.

Беленицкий и Воронцевич перешли в УНИКС на правах аренды до конца нынешнего сезона.

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