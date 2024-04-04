Хаслем рассказал, что Райли заявил игрокам «Майами» после ухода Леброна в 2014 году

Трёхкратный чемпион НБА в составе «Майами Хит» (2006, 2012, 2013) Юдонис Хаслем поделился тем, что сообщил игрокам команды президент франшизы Пэт Райли после ухода Леброна Джеймса летом 2014 года.

«Он был очень зол и эмоционален. Говорил, что всем нам нужно собирать вещи, короля больше нет в команде. Он правда угрожал тем, что соберёт всю команду заново и что все игроки могут уходить из «Майами» (смеётся). Он не хотел, чтобы мы продолжали оставаться друзьями с Леброном, но как я могу ненавидеть человека, который выиграл нам два титула?» — рассказал Хаслем на шоу The OGs.

Джеймс провёл четыре сезона в «Майами», во всех из которых ему удавалось выйти в финал НБА. «Хит» смогли выиграть два чемпионство за этот период.

Ветеран Хаслем эмоционально отреагировал на поражение «Майами»