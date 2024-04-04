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Единая лига ВТБ, плей-ин, сезон-2023/2024: кто обеспечил, Автодор, сколько путевок будет разыграно

«Автодор» обеспечил себе участие в плей-ин за выход в плей-офф Единой лиги
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«Автодор» переиграл «Минск» со счётом 82:62 в матче, который состоялся вчера, 3 апреля. Таким образом, саратовский клуб обеспечил себе попадание в плей-ин.

Единая лига ВТБ . Группа Б
03 апреля 2024, среда. 18:15 МСК
Минск
Минск
Окончен
62 : 82
Автодор
Саратов
Минск: Шливанчанин - 16, Куратник - 10, Чебашек - 9, Мотовилов - 6, Стубеда - 6, Коско - 4, Аладко - 4, Микульский - 3, Мороз - 2, Дуду - 2
Автодор: Хэммондс - 20, Торнвелл - 15, Ньюмэн - 14, Мавра - 9, Гаррет - 8, Беслач - 5, Пранаускис - 3, Петенев - 3, Халдеев - 3, Наумов - 2, Фёдоров

Ранее участие в стыковых матчах себе обеспечили «Уралмаш» и «Самара». За оставшееся место поборются МБА и «Руна». «Астана», «Пари НН» и «Минск» лишились возможности выйти в плей-офф.

В плей-ин будет разыграно две путёвки в плей-офф. Затем команды столкнутся с двумя лучшими клубами группы «А» по итогам второго этапа.

Формат плей-ин дебютирует в Единой лиге в нынешнем сезоне. В прошлом сезоне две лучшие команды группы «Б» сразу напрямую выходили в четвертьфинал. Ими были «Парма» и «Автодор». Наивысшее место, которое занимал «Автодор» в истории Единой лиги — шестое.

Единая лига. Календарь
Единая лига ВТБ. Турнирная таблица
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