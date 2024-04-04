«Автодор» обеспечил себе участие в плей-ин за выход в плей-офф Единой лиги

«Автодор» переиграл «Минск» со счётом 82:62 в матче, который состоялся вчера, 3 апреля. Таким образом, саратовский клуб обеспечил себе попадание в плей-ин.

Ранее участие в стыковых матчах себе обеспечили «Уралмаш» и «Самара». За оставшееся место поборются МБА и «Руна». «Астана», «Пари НН» и «Минск» лишились возможности выйти в плей-офф.

В плей-ин будет разыграно две путёвки в плей-офф. Затем команды столкнутся с двумя лучшими клубами группы «А» по итогам второго этапа.

Формат плей-ин дебютирует в Единой лиге в нынешнем сезоне. В прошлом сезоне две лучшие команды группы «Б» сразу напрямую выходили в четвертьфинал. Ими были «Парма» и «Автодор». Наивысшее место, которое занимал «Автодор» в истории Единой лиги — шестое.