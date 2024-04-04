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Двукратный чемпион НБА Норрис Коул сравнил Расселла Уэстбрука и Джейсона Кидда

Двукратный чемпион НБА Норрис Коул сравнил Расселла Уэстбрука и Джейсона Кидда
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Двукратный чемпион НБА в составе «Майами Хит» Норрис Коул попытался составить пятёрку лучших разыгрывающих в истории лиги. Коул назвал Мэджика Джонсона, Стефена Карри, Джона Стоктона, Айзею Томаса, но не смог выбрать между Джейсоном Киддом и Расселлом Уэстбруком.

«На пятое место поставлю Расса. Хотя… скажу, что Расс, но сейчас задумался о Кидде, потому что Джейсон был непобедим в составе сборной США, начиная с любительских времён до Олимпиады. Он никогда не проигрывал и имел два или три разных стиля игры. На пике он был очень быстр, мог разгонять быстрые атаки и прыгал выше кольца. Также он отлично играл в обороне, а затем ещё и развил свой бросок, и закончил карьеру, выиграв чемпионство с «Далласом». Он был элитным игроком», — заявил Коул в подкасте The OGs.

Коллекция джерси Расселла Уэстбрука

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